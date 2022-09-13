Роберт Левандовски сыграет против "Баварии". Фото: REUTERS

Сегодня, 13 сентября, вечером, в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" будет сыгран матч 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Бавария" примет на своем поле "Барселону" и эта встреча станет центральной в этом игровом дне ЛЧ. Поединок знаменателен тем, что впервые против "Баварии" сыграет бывший игрок мюнхенцев Роберт Левандовский, который перешел летом в каталонский клуб, сообщает "КП-Спорт".

Стартовые составы на матч "Бавария" - "Барселона" названы тренерами двух команд. И Левандовски с первых минут появится на поле у "Барсы".

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Павар, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Забитцер, Мусиала, Сане, Мюллер, Мане.

«Барселона»: тер Штеген, Кристенсен, Араухо, Кунде, Алонсо, Педри, Бускетс, Гави, Дембеле, Рафинья, Левандовски.

Отметим, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что "Динамо" обыграл "Ахмат" в матче на Кубок России, тренер Сергей Юран прокомментировал переговоры со "Спартаком", а Роналду отказался от зарплаты в 240 миллионов евро в год.