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Экономика13 сентября 2022 18:27

Инвестор перечислил пять самых распространенных ошибок начинающих бизнесменов

Не учитывая эти факторы, многие бизнесмены терпят неудачу
Елена АКИМОВА
Инвестор перечислил пять самых распространенных ошибок начинающих бизнесменов

Инвестор перечислил пять самых распространенных ошибок начинающих бизнесменов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Инвестор Артем Бриус перечислил топ-5 ошибок начинающих бизнесменов.

Первая и ключевая – это ведение бизнеса с друзьями. На первый взгляд это кажется отличной идеей, но если разобраться, то часто близкие люди перекидывают ответственность друг на друга и хуже справляются с задачами. Высока вероятность, что такой проект станет «пробуксовывать» и в итоге развалится.

Кажется, что начать дело с тем, кого давно знаешь и кому доверяешь — отличная идея. Но такой бизнес чаще всего разваливается и хоронит дружбу, - отмечает Бриус.

Вторая грубейшая ошибка - «витание в облаках» и поверхностная оценка своих сил и возможностей.

Третья ошибка - неверное распределение ресурсов. Нельзя тратить все деньги на ремонт, но не заботиться о рекламе. Ошибкой будет также вложить все в товар, но махнуть рукой на продвижение.

- Не стоит фантазировать с 200 тысячами стартового капитала о концептуальной кондитерской, лучше подумать над максимально прибыльном проекте, - комментирует эксперт NEWS.ru.

Время для воплощения самых смелых идей придет позже, когда появятся деньги на них. Тогда же можно будет рискнуть.

Четвертая ошибка – совмещение с основной работой. Так можно только в том случае, если тематика схожая.

Пятая ошибка – отказ от реинвестирования,

- Отказ от реинвестирования привел к краху много успешных предприятий. Не стоит впадать в раж, получив на карту прибыль, в несколько раз превышающую зарплату на старой работе, — подытожил Бриус.