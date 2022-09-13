Инвестор перечислил пять самых распространенных ошибок начинающих бизнесменов Фото: Мария ЛЕНЦ

Инвестор Артем Бриус перечислил топ-5 ошибок начинающих бизнесменов.

Первая и ключевая – это ведение бизнеса с друзьями. На первый взгляд это кажется отличной идеей, но если разобраться, то часто близкие люди перекидывают ответственность друг на друга и хуже справляются с задачами. Высока вероятность, что такой проект станет «пробуксовывать» и в итоге развалится.

Кажется, что начать дело с тем, кого давно знаешь и кому доверяешь — отличная идея. Но такой бизнес чаще всего разваливается и хоронит дружбу, - отмечает Бриус.

Вторая грубейшая ошибка - «витание в облаках» и поверхностная оценка своих сил и возможностей.

Третья ошибка - неверное распределение ресурсов. Нельзя тратить все деньги на ремонт, но не заботиться о рекламе. Ошибкой будет также вложить все в товар, но махнуть рукой на продвижение.

- Не стоит фантазировать с 200 тысячами стартового капитала о концептуальной кондитерской, лучше подумать над максимально прибыльном проекте, - комментирует эксперт NEWS.ru.

Время для воплощения самых смелых идей придет позже, когда появятся деньги на них. Тогда же можно будет рискнуть.

Четвертая ошибка – совмещение с основной работой. Так можно только в том случае, если тематика схожая.

Пятая ошибка – отказ от реинвестирования,

- Отказ от реинвестирования привел к краху много успешных предприятий. Не стоит впадать в раж, получив на карту прибыль, в несколько раз превышающую зарплату на старой работе, — подытожил Бриус.