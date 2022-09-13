"Интер" победил 2:0 "Викторию Пльзень" в матче Лиги Чемпионов

"Интер" победил "Викторию" в Лиге Чемпионов. Фото: REUTERS

Футболисты миланского "Интера" 13 сентября в матче 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов одержали победу над чешской командой "Виктория Пльзень" со счетом 2:0, сообщает "КП-Спорт".

Первый гол в матче на 20-й минуте забил форвард "Интера" Эдин Джеко. Во втором тайме "Виктория" осталась в меньшинстве после удаления Павла Бухе. Ну а потом на 70-й минуте защитник "Интера" Дензел Думфрис забил второй гол и оформил окончательную победу миланцев.

После двух матчей "Интер" с 3 очками занимает 3 место в группе. У "Виктории" - 0 баллов, "Барселона" и "Бавария" сыграют свой матч чуть позже и у них пока по 3 очка.

Отметим, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что "Динамо" обыграл "Ахмат" в матче на Кубок России, тренер Сергей Юран прокомментировал переговоры со "Спартаком", а Роналду отказался от зарплаты в 240 миллионов евро в год.