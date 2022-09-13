Губернатор Сергей Цивилев: Открытие стелы «Город трудовой доблести» - знак уважения подвигу предков

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В сквере имени маршала Жукова в Новокузнецке 13 сентября торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Памятник посвящен кузбассовцам, в годы Великой Отечественной войны ковавшим победу в тылу. Перед открытием монумента сквер реконструировали и благоустроили.

«Сегодняшнее событие - дань уважения тому трудовому подвигу, который новокузнечане совершили в тылу во имя Великой Победы, - рассказал губернатор региона Сергей Цивилев. - И дата сегодня особенная - 13 сентября 1945 года за успешное выполнение задания Государственного комитета обороны по обеспечению металлом производства танков, самолетов, вооружений и боеприпасов КМК награжден орденом Кутузова 1 степени. Это была большая редкость, когда военную награду вручали заводу. Но новокузнечане своим самоотверженным трудом заслужили эту честь. Об этом должны знать и помнить все поколения горожан!».

Напомним, стелы «Город трудовой доблести» устанавливаются в городах, которые по указу президента РФ удостаиваются этого почетного звания.