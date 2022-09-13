Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил самые опасные для здоровья блюда, которые так любят россияне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первой в его список угодила жаренная на подсолнечном масле картошка. Хуже этого, говорит врач, только жарка на маргарине.

Не менее опасно жареное во фритюре красное мясо и десерты с большим количество сахара.

- Картошку лучше жарить на оливковом масле, это в разы менее вредно. Красное мясо, жаренное во фритюре и панировке лучше заменить куриным. А традиционные десерты – это жир и сахар в одном флаконе, - говорит диетолог NEWS.ru.

Жир с пальмовым маслом, что бывает в недорогих кондитерских изделиях или выпечке, тоже наносит большой ущерб здоровью.

Диетолог также советует отказаться от пакетированных соков, в них содержится очень много сахара и минимум клетчатки.

- Свежевыжатый фруктовый сок с мякотью тоже не самый полезный, но менее вреден чем пакетированный. Не приравнивайте соки к фруктам, последние гораздо полезнее, заключил эксперт.

Опасность в себе таит также сыр с плесенью. Несмотря на то, что этот продукт богат кальцием и аминокислотами, которые способствуют укреплению мышц, не для всех такой источник витаминов будет нужен, сообщает РИАМО.