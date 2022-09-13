В ОБСЕ призвали немедленно прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвали к немедленному прекращению огня на границе между Арменией и Азербайджаном после сообщений о вооруженных боях, сообщили сегодня, 13 сентября, в пресс-службе организации.

"Эскалацию военных действий на границе между Арменией и Азербайджаном следует немедленно прекратить. Прогресс, достигнутый до сих пор дипломатическими мерами, не должен быть упущен", - заявил Рау.

Кроме этого, он отметил, что за последние 18 месяцев в переговорах между Баку и Ереваном был достигнут прогресс, в том числе, соглашение о продолжении работы над мирным договором, а новые столкновения "ставят под угрозу этот прогресс и подвергают риску большое число людей”.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о начале созванного по запросу Армении онлайн-саммита ОДКБ, об этом писал сайт KP.RU.

Как ранее писал сайт KP.RU, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 8.00 по московскому времени. Об этом сегодня, 13 сентября, со ссылкой на источники написали азербайджанские СМИ.

Ранее Ереван заявил, что военные Азербайджана обстреляли армянскую территорию, применив артиллерию и беспилотники, а также предприняв “действия по продвижению позиций” на некоторых участках.