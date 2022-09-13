Reuters: США обсуждают возможность ввода санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США рассматривают варианты принятия пакета санкций в отношении Китая, чтобы удержать Пекин от возможной попытки вторжения на Тайвань, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, при этом тайваньские дипломаты стремятся заставить государства ЕС предпринять то же самое.

Как уточняет агентство, обсуждение возможных санкций в отношении Китая в США пока находится на ранней стадии, также как и продвижение этой инициативы в Евросоюзе. Но в обоих случаях предложение состоит в том, чтобы усилить экономическое давление на Китай, который и так сталкивается с мерами западных стран по ограничению торговли и инвестиций.

При этом о каких конкретно санкциях может идти речь, по информации агентства, в настоящее время неизвестно.

Ранее сайт KP.RU писал, что в войне Китая и США на кону будет не Тайвань, а весь мир.

Также ранее стало известно, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от возможного вторжения Китая. Отмечалось, что сейчас Соединенные Штаты внимательно изучают оборонные возможности тайваньских вооруженных сил.