США заявили, что у России есть мощная армия, которую можно использовать не только на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов считают, что у России есть мощная армия, которую в случае необходимости можно задействовать не только на Украине. Об этом заявил сегодня, 13 сентября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Они столкнулись с множеством трудностей…, но это все еще очень крупная и мощная армия. В распоряжении президента РФ Владимира Путина все еще остается очень крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах", - сказал американский чиновник на регулярном брифинге.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 сентября 2022 года можно прочитать здесь.