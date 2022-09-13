МАГАТЭ сообщило о восстановлении третьей линии электропередачи к Запорожской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о восстановлении третьей резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС.

"Украинские инженеры смогли добиться дальнейшего прогресса в ремонте жизненно важной энергетической инфраструктуры возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обеспечив ей новый доступ к третьей резервной линии электропередачи", - уточняется в сообщении на сайте агентства.

Резервная линия стала доступной для Запорожской АЭС после ремонта распределительного устройства на находящейся вблизи ТЭЦ. Несколькими днями ранее в ходе обстрела ТЭЦ получила повреждения, Энергодар лишился электроснабжения.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о восстановлении резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС. Вторая линия будет обеспечивать станцию внешней электроэнергией, об этом писал сайт KP.RU.

Также ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.