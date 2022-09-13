Глава правящей партии Польши Качиньский признал нереальность получения репараций от России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский признал нереальность получения репараций от России.

"Мы не говорим, что нам не положены (репарации от России – ред.). Но нужно выбрать определенную очередность. Шаг за шагом <...> В отношении Германии это вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, - нет", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, в 2020 году заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что у Варшавы есть "безоговорочное" право требовать военные репарации от России за ущерб, якобы нанесенный во время Второй мировой войны. По словам дипломата, эта тема должна подниматься постоянно, поскольку она не имеет срока давности.

Хотя именно красноармейцы освобождали Польшу от нацистов, а после 1945-го Москва помогала полякам восстанавливать экономику. Так кто кому должен платить? Об этом мы спросили научного директора Российского военно-исторического общества Михаила МЯГКОВА. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU