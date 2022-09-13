Кадыров поручил сформировать списки военнослужащих, желающих отправиться на спецоперацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил сформировать списки военнослужащих, желающих присоединиться к бойцам в зоне проведения спецоперации на Украине.

"Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники чеченских спецподразделений демонстрируют превосходные результаты в зоне проведения специальной военной операции, ежедневно они добиваются значительных успехов на ответственных территориях.

Ранее Кадыров объявил, что новый отряд добровольцев для участия в спецоперации уже отравился на Украину из республики. Кадыров также уточнил, что каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Всех их профессиональные инструкторы обучили азам военного искусства.