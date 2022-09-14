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В мире13 сентября 2022 21:02

Немецкая компания Uniper рассматривает возможность подачи иска против "Газпрома" на миллиарды евро

Отмечается, что причиной возбуждения иска может стать якобы необоснованное сокращение поставок газа из России
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Немецкая компания Uniper рассматривает возможность подачи иска против "Газпрома" на миллиарды евро

Немецкая компания Uniper рассматривает возможность подачи иска против "Газпрома" на миллиарды евро

Фото: Архив "КП"

Германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении «Газпрома» в Стокгольмском суде, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Uniper рассматривает судебный иск в шведском арбитражном суде, чтобы потребовать миллиарды евро в качестве компенсации от «Газпрома»", - сообщается в публикации.

Отмечается, что причиной возбуждения иска может стать якобы необоснованное сокращение поставок газа из России.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал, что проблемы с поставками газа в Европу по "Северному потоку - 1" вызваны западными санкциями против Москвы.

Тем временем, как ранее сообщала немецкая газета Die Welt, экономика Германии оказалась на грани катастрофы, к которой ее может подтолкнуть снижение поставок российского газа. Опрошенные изданием эксперты выразили мнение, что текущая экономическая модель ФРГ не в состоянии нормально функционировать без полноценного транзита газа из России.

Как ранее писал сайт kp.ru, главы семи городов немецкого Рюгена выступили с обращением к региональному и федеральному правительствам Германии. Они призывают власти задействовать газопровод "Северный поток - 2".