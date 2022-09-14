Немецкая компания Uniper рассматривает возможность подачи иска против "Газпрома" на миллиарды евро Фото: Архив "КП"

Германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении «Газпрома» в Стокгольмском суде, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Uniper рассматривает судебный иск в шведском арбитражном суде, чтобы потребовать миллиарды евро в качестве компенсации от «Газпрома»", - сообщается в публикации.

Отмечается, что причиной возбуждения иска может стать якобы необоснованное сокращение поставок газа из России.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал, что проблемы с поставками газа в Европу по "Северному потоку - 1" вызваны западными санкциями против Москвы.

Тем временем, как ранее сообщала немецкая газета Die Welt, экономика Германии оказалась на грани катастрофы, к которой ее может подтолкнуть снижение поставок российского газа. Опрошенные изданием эксперты выразили мнение, что текущая экономическая модель ФРГ не в состоянии нормально функционировать без полноценного транзита газа из России.

Как ранее писал сайт kp.ru, главы семи городов немецкого Рюгена выступили с обращением к региональному и федеральному правительствам Германии. Они призывают власти задействовать газопровод "Северный поток - 2".