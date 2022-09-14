The Guardian: американцы покупают оружие, бункеры и готовятся к гражданской войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель The Guardian Арва Махдави заявил, что американцы готовятся к возможному расколу общества и столкновениям в США, покупая стрелковое оружие и возводя подземные бункеры.

"Не так давно люди сочли бы вас немного сумасшедшим, если бы вы сказали, что гражданская война в Соединенных Штатах неизбежна. Теперь все иначе: согласно недавнему опросу YouGov, более 40 процентов американцев считают, что в следующем десятилетии гражданская война хотя бы в некоторой степени вероятна", — написала она.

По словам автора, жители страны не боятся массовой вспышки насилия, а основательно к ней готовятся.

Кстати, для миллионов американцев обустройство убежища на черный день стало хобби, а то и смыслом жизни. В Штатах развивается индустрия бункеров. Ее лидер — компания Vivos, которая создает целые города для тех, кто опасается конца света. Сама «квартира судного дня» представляет собой находящийся в земле бункер длинной 24 метра и шириной около 8 метров, оборудованный для комфортного проживания 10-15 человек. Конечно, все зависит от объема заготовленных заранее припасов, но в Vivos заявляют, что в таком убежище можно продержаться около года без связи с внешним миром.

Как писал сайт KP.ru, в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине. Один из жителей американского мегаполиса признал, что за едой отправляется в конкретный магазин, так как стоимость питания в нем не так сильно выросла, как в других торговых сетях.