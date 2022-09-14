Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась возглавит миссию организации в Армению. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил секретариат по итогам сессии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, их задачей станет оценка обстановки в зоне конфликта с Азербайджаном, подготовка доклада главам государств и выработка предложений по деэскалации напряженности. В составе миссии также будут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители стран-членов организации.

Помимо этого, по итогам сессии совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне своей ответственности.

Напомним, в ночь на 13 сентября Минобороны Армении сообщило об обстрелах своей территории. Огонь велся из артиллерии и с беспилотников.

Как ранее писал сайт KP.RU, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 8.00 по московскому времени. Об этом 13 сентября со ссылкой на источники написали азербайджанские СМИ.

Ранее Ереван заявил, что военные Азербайджана обстреляли армянскую территорию, применив артиллерию и беспилотники, а также предприняв "действия по продвижению позиций" на некоторых участках.