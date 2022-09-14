Подмосковная школьница больше суток жила в квартире с мертвыми родителями Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали проверку после обнаружения тел мужчины и женщины без следов насильственной смерти в квартире в подмосковном Раменском, вместе с ними в квартире находилась шестилетняя девочка.

Как сообщили в пресс-службах областных прокуратуры и ГСУ СК, 13 сентября в квартире по улице Десантная города Раменское нашли тела мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти.

"Установлено, что семья не состоит на учетах в органах КДН (комиссии по делам несовершеннолетних). Осуществляется осмотр места происшествия, проводятся опросы. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз с целью установления причины смерти", - рассказали в СК.

Отмечается, что сейчас девочка находится в больнице на обследовании. Угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

Ранее KP.RU сообщил, что на востоке Москвы в багажнике иномарки нашли тело убитого мужчины. Предварительно установлено, что он скончался как минимум за неделю до этого. Автомобиль Peugeot, в котором и было спрятано тело, стоял на улице Гастелло. Позднее полицейские выяснили личность погибшего, и оказалось, что иномарка принадлежала ему самому.

За день до этого в столице обнаружили ещё одно тело - при загадочных обстоятельствах погиб сын знаменитого американского телепродюсера Язамир Готта. По предварительным данным молодой человек упал с большой высоты.