Премьер Молдавии Гаврилица заявила о "двойном шоке" от сокращения поставок газа из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна рискует столкнуться с «двойным шоком» от сокращения поставок газа из России и высоких цен на него.

По ее словам, даже если «Газпром» продолжит поставлять газ, Молдавии все равно придется снизить уровень потребления.

«Потому что цены очень, очень высокие», — сказала она в интервью агентству Bloomberg.

Премьер отметила, что рост цен летом является «аномалией». «Мы не знаем, насколько они вырастут зимой», — добавила она.

Как ранее писал сайт KP.RU, Алексей Пушков выразил уверенность, что нет никакого смысла в поддержке "прозападной" Молдавии поставками российского газа. политик подчеркнул, что если Москва пойдёт на уступки, то получит в ответ только усиление этого прозападного курса.

Напомним, Кишинев не видит альтернативы российскому газу. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду. Глава государства признала, что ситуация является очень сложной для Молдавии.