"Реальность стучится в двери": Евросоюз может отменить санкции из-за наступления холодов Фото: Архив "КП"

Госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Евросоюз осень может пересмотреть санкционную политику, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.

"Когда на улице тридцатиградусная жара, хорошо рассуждать о поставках газа, но когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе", - сказал он в эфире телеканала М1.

По словам Менцера, санкционную политику стоит пересмотреть, потому что "если Брюссель, Евросоюз изменят санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать".

"Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок", - отметили в МИД Венгрии.

Ранее американский политолог Дэвид Хендриксон в публикации для сайта The American Conservative заявил, что газовая катастрофа в Европе во многом вызвана политикой самого Евросоюза, а также США, а вовсе не действиями России.

Неожиданно холодная осень вместе с еще более приближающейся зимой грозит вызвать большие потрясения в Европе. Руководство стран Старого света оказалось не готово к тому, что в XXI веке им придется столкнуться с такими угрозами как холод и голод.

Самой главной опасностью для Северного полушария агентство Bloomberg называет полярный вихрь, чье нетипичное поведение может привести к тому, что нас ждет одна из самых холодных зим за последнее время.