Немцам предложили отапливать лишь одну комнату для экономии электроэнергии и газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман, предложивший ранее жителям ФРГ обтираться тряпкой вместо душа для экономии энергии, запустил кампанию Cleverland, в рамках которой он дал новые советы по энергосбережению, сообщается на портале федеральной земли.

Публикация сопровождается видео, на котором Кречман советует убавлять перед сном температуру термостата. Кроме того, в публикации содержатся 34 совета, где, в частности, отмечается, что «слишком высокая температура» в помещении вредна для здоровья, повышает риск простудных заболеваний и «требует лишних затрат энергии и денег».

Достаточной для жилых и рабочих комнат названа температура около 20 градусов, для кухни — 18 градусов, для спальни —17 градусов и 16 градусов — для туалета.

Напомним, ранее глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клаус Мюллер посоветовал местным жителям реже мыться для экономии энергии. По его словам, при запрете поставок российского топлива запасов у ФРГ хватит только до конца лета или начала осени 2022 года, после чего немецкие газовые хранилища полностью опустеют.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах по сокращению зависимости от российских энергоресурсов, однако указал на отрицательное влияние на рынок труда страны при резком эмбарго. Позже официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что немецкое правительство пока не может поддерживать запрет на поставки энергоносителей из России, так как подобный шаг приведет к серьезным проблемам.