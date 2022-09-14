Новый король Великобритании Карл III вышел из себя из-за испачкавшей его перьевой ручки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Король Великобритании Карл III разозлился из-за перьевой ручки, из которой протекли чернила. Испачкавшийся монарх не смог сдержать эмоций и выругался, сообщает The Guardian.

По данным издания, инцидент произошел, когда король делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, официальной королевской резиденции в североирландском графстве Даун.

Сначала он написал неправильную дату, а затем пожаловался на ручку, которая испачкала ему руку.

"О господи, ненавижу это… Не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз", - сказал испачкавшийся монарх.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, королевских пчел, которых содержат на территории Букингемского дворца и Кларенс-хауса, обернули в траурные ленты и шепотом уведомили о смерти Елизаветы II. Соответствующий ритуал провел дворцовый пчеловод, 79-летний Джон Чаппл. О случившемся он рассказал насекомым шепотом и добавил, что теперь их новый хозяин — принц Чарльз, который взял себе имя Карл III.

Ранее короля Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании. Соответствующее решение было принято спустя два дня после смерти его королевы Елизаветы II.

Карл III уже объявил, что присвоил своему сыну Уильяму титул принца Уэльсского (теперь Уильям будет главным претендентом на британский престол в случае смерти нынешнего короля). Также новый монрах в своем первом официальном телеобращении к жителям Великобритании заверил своих подданных в том, что роль и место монархии в жизни британского общества останутся прежним и неизменным.