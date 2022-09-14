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В мире14 сентября 2022 0:47

Американский политолог Ульман заявил, что экономические перспективы США безрадостны

Ульман со ссылкой на данные The New York Times напоминает, что почти две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Американский политолог Ульман заявил, что экономические перспективы США безрадостны

Американский политолог Ульман заявил, что экономические перспективы США безрадостны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Харлан Ульман заявил, что экономические перспективы большинства американцев безрадостные, а предстоящие выборы лишь усугубят ситуацию

"Инфляция вот-вот станет двузначной. Бензин хоть и подешевел, но все равно очень дорог", - написал он в своей статье для издания The Hill .

Ульман со ссылкой на данные The New York Times напоминает, что почти две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты.

Как писал сайт KP.ru, в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине. Один из жителей американского мегаполиса признал, что за едой отправляется в конкретный магазин, так как стоимость питания в нем не так сильно выросла, как в других торговых сетях.

Но самый сильный удар по кошелькам американцев наносят растущие цены на бензин. После того как Байден решил отказаться от российских энергоносителей, в одном из самых густонаселенных американских штатов, Калифорнии, бензин стоит невероятные 7 долларов за галлон. В связи с этим более трети американцев уже заявили, что вынуждены реже пользоваться личным автотранспортом.