Американский политолог Ульман заявил, что экономические перспективы США безрадостны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Харлан Ульман заявил, что экономические перспективы большинства американцев безрадостные, а предстоящие выборы лишь усугубят ситуацию

"Инфляция вот-вот станет двузначной. Бензин хоть и подешевел, но все равно очень дорог", - написал он в своей статье для издания The Hill .

Ульман со ссылкой на данные The New York Times напоминает, что почти две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты.

Как писал сайт KP.ru, в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине. Один из жителей американского мегаполиса признал, что за едой отправляется в конкретный магазин, так как стоимость питания в нем не так сильно выросла, как в других торговых сетях.

Но самый сильный удар по кошелькам американцев наносят растущие цены на бензин. После того как Байден решил отказаться от российских энергоносителей, в одном из самых густонаселенных американских штатов, Калифорнии, бензин стоит невероятные 7 долларов за галлон. В связи с этим более трети американцев уже заявили, что вынуждены реже пользоваться личным автотранспортом.