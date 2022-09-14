Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась возглавит миссию организации в Армению. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил секретариат по итогам сессии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, их задачей станет оценка обстановки в зоне конфликта с Азербайджаном, подготовка доклада главам государств и выработка предложений по деэскалации напряженности.

В составе миссии также будут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители стран-членов организации.

Напомним, ночью 13 сентября в Минобороны Армении заявили об обстреле территории страны азербайджанскими военными. По данным военного ведомства, Азербайджан применял беспилотники, а сам обстрел велся по нескольким армянским позициям. Позже сообщалось, что в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе в рядах военных Армении есть погибшие и раненые.

Тем временем, в военном ведомстве Азербайджана заявили, что ВС Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами.

Напомним, 4 августа в МИД России выразили обеспокоенность в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Ведомство призвало Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что в результате эскалации конфликта есть жертвы. В связи с этим МИД выразило соболезнования родным и близким погибших.