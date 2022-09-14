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Политика14 сентября 2022 1:42

Российский спецназ на Украине получил новые снайперские винтовки Чукавина

Спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Российский спецназ на Украине получил новые снайперские винтовки Чукавина

Российский спецназ на Украине получил новые снайперские винтовки Чукавина

Фото: YouTube

Российский спецназ на Украине получил для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ).

"Силам специальных операция поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные", - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник издания уточнил, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в 2021 году группе компаний "Калашников" сообщили об успешном завершении государственных испытаний снайперской винтовки Чукавина. Оружие должно заменить в войсках снайперскую винтовку Драгунова.

Кстати, В 2018 году снайперскую винтовку испытал президент России Владимир Путин. Глава государства сделал пять выстрелов из винтовки СВЧ-308 по мишени, удаленной на 600 метров. Как сообщал специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, президент несколько раз поразил цель.