Российский спецназ на Украине получил новые снайперские винтовки Чукавина Фото: YouTube

Российский спецназ на Украине получил для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ).

"Силам специальных операция поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные", - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник издания уточнил, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в 2021 году группе компаний "Калашников" сообщили об успешном завершении государственных испытаний снайперской винтовки Чукавина. Оружие должно заменить в войсках снайперскую винтовку Драгунова.

Кстати, В 2018 году снайперскую винтовку испытал президент России Владимир Путин. Глава государства сделал пять выстрелов из винтовки СВЧ-308 по мишени, удаленной на 600 метров. Как сообщал специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, президент несколько раз поразил цель.