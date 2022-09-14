La Vanguardia: газа в европейских хранилищах хватит до февраля 2023 года Фото: Архив "КП"

Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля 2023 года, пишет испанская газета La Vanguardia.

"Ста шестидесяти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС", - говорится в публикации

Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму, заметило издание.

"Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме", - отмечает газета.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий поставку газа недружественных государствам (в числе которых все страны Евросоюза) только за рубли. В свою очередь страны-члены "большой семерки" и ЕС призвали местные компании не принимать счета в рублях за соответствующие поставки.

Как ранее писал сайт kp.ru, журналисты выяснили, что решение российского президента Владимира Путина о переводе оплаты за природный газ для недружественных стран в рубли вызвало нервозность на западных энергетических рынках. Так, экономист Йенс Зюдекум заявил, что Путину удалось "ошарашить Запад".