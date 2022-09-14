CNN: экс-дипломат Билл Ричардсон провел серию встреч в Москве по вопросу обмена осужденных американцев Фото: REUTERS

Бывший дипломат и экс-министр США Билл Ричардсон на этой неделе проводил серию встреч в Москве по обмену осужденных американцев, сообщает CNN.

"Билл Ричардсон и его команда были в Москве на этой неделе и проводили встречи с российским руководством", - говорится в сообщении.

Как уточнили в издании, результаты встреч остаются неизвестными.

Напомним, 4 августа, Химкинский суд вынес приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Спортсменка получила девять лет лишения свободы за попытку ввести наркотики в Россию. Как писал сайт KP.RU, прокурор требовал 9,5 лет тюремного заключения, а адвокаты просили либо полностью оправдать подсудимую, либо ограничиться минимальным наказанием.

До этого Штаты сделали предложение об обмене двоих американцев, которые находятся под стражей в России. Как сообщал CNN, речь идет о баскетболистке Бриттни Грайнер и американском разведчике Поле Уилане.