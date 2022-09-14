Евросоюз пытается вытеснить Россию из Закавказья, заявили в МИД РФ Фото: REUTERS

Директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар заявил, что Евросоюз ставит целью вытеснить Россию из Закавказья и бесцеремонно пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном.

"Все принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Обращает на себя внимание, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в Евросоюзе "даже не скрывают, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья".

Как писал сайт KP.RU, после нового резкого обострения между Азербайджаном и Арменией, Россия подняла по тревоге свою 102-ю военную базу в Закавказье. Это единственный и достаточно серьезный военный «кулак» России на Южном Кавказе. База расположена в Армении, договор о ней действует до 2044 года. Российские военные стоят тут сразу в двух гарнизонах — в городе Гюмри и в Ереване. База оснащена комплексами С-300В, истребителями МиГ-29 и вертолётами Ми-24П и Ми-8МТ. На базе служат около 4 тысяч человек. Все - исключительно контрактники. Последние солдатики-срочники покинули базу осенью 2021-го.