Кирби: Россия обладает мощной армией, которую можно использовать не только на Украине Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась возглавит миссию организации в Армению. Их задачей станет оценка обстановки в зоне конфликта с Азербайджаном, подготовка доклада главам государств и выработка предложений по деэскалации напряженности.

Власти Запорожской области сообщили о наращивании тяжелой техники Вооруженных сил Украины возле линии соприкосновения вокруг региона. Украинские войска рассредотачиваются по всей линии соприкосновения, чтобы не показывать, где конкретно будет попытка прорыва.

В середине августа в Финском заливе выловили труп женщины. По предположению следствия, это тело 28-летней Анастасии Кочервей, участницы проекта «Дом 2». Анастасия Кочервей - не единственная участница скандального проекта, чья жизнь оборвалась внезапно и трагически. «Комсомолка» вспомнила все трагедии неоднозначного шоу.

Власти Грузии могут организовать всенародный референдум, чтобы спросить у населения, хотят ли они войны против России. Такое заявление сделал председатель партии “Грузинская мечта” Георгий Кобахидзе. Таким образом Кобахидзе призвал население страны ответить на призывы политиков Украины о необходимости вовлечения Грузии в боевые действия против России.

Директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар заявил, что Евросоюз ставит целью вытеснить Россию из Закавказья и бесцеремонно пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном. По его словам, в Евросоюзе "даже не скрывают, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья".

Недавно певица Анна Семенович предстала перед поклонниками похудевшей и посвежевшей. Артистка не скрывала, что сделала липосакцию. В интервью «Комсомольской правде» Анна рассказала, что она с собой сделала и как чувствует себя сейчас.

Власти Соединенных Штатов считают, что у России есть мощная армия, которую в случае необходимости можно задействовать не только на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что киевский проект "гарантий безопасности", в сущности, является прологом к третьей мировой войне и никто никакие "гарантии" украинским нацистам не предоставит.