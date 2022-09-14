Haberler: лидеры балканских стран попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа в регион зимой Фото: REUTERS

Лидеры балканских стран попросили президента Турции Тайипа Эрдогана обсудить на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным поставки газа в их страны, чтобы избежать проблем зимой, сообщило издание Haberler.com cо ссылкой на выступление главы турецкого минсельхоза Вахита Киришчи.

"Сначала мы посетили Боснию и Герцеговину, затем Сербию, а потом Хорватию. Предложение, высказанное президентами и премьер-министрами всех трех стран, а также министрами на уровне собеседников, было таким: "Пожалуйста, вы будете на Шанхайском саммите на следующей (на текущей) неделе. Пожалуйста, передайте там Путину. У вас хорошие отношения с Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана, пожалуйста, попросите их не сокращать ни наш мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, Турция сможет извлечь выгоду в случае европейского эмбарго на российский газ. О том, как это можно будет сделать, рассказал турецкий эксперт Левент Йылмаз. Он заявил, что российский газ в Европу сможет продавать Турция. Эксперт отметил, что эта схема может быть реализована, если Москва и Анкара заключат контракт, дающий Турции право реэкспортировать в другие страны газ, который та будет покупать у России.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что республика не способна в ближайшее время отказаться от поставок газа из России. Также турецкий министр отметил, что у Анкары не будет проблем с поставками газа из РФ, так как она не участвовала в антироссийских санкциях.