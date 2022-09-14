Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня Фото: REUTERS

В среду, 14 сентября, землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано у юго-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова, который расположен в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.

Согласно данным службы, эпицентр подземных толчков располагался в 55 километрах к юго-востоку от города Тайдун, а очаг землетрясения залегал на глубине 23 километров под морским дном. В сообщении отмечается, что колебания почвы можно было ощутить на территории ряда уездов в южной части Тайваня.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала

Напомним, 8 августа, 2022 года, в 00:40 по местному времени на Курильском острове Шикотан произошло землетрясение магнитудой 6,4. Как писал сайт KP.RU, эпицентр подземных толчков в 104 километрах от рабочего поселка Малокурильское.