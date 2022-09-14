Власти Италии выступили за потолок цен на газ в ЕС в размере 60-65% стоимости на хабе TTF Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголаниназвал заявил, что ситуацию с ценами на газ в Европе можно будет облегчить при установлении предельной стоимости топлива по всему Европейскому союзу в размере 60-65% котировок TTF или подключиться к сжиженному природному газу (СПГ).

«Сейчас мы платим за газ на основе котировки, установленной голландским TTF. Волатильный и в основном спекулятивный рынок, и абсолютно неадекватный по сравнению с Brent или другими. Эти цены определяют не только цену на газ, но и на электроэнергию», - приводит La Stampa. Слова министра.

Чинголани полагает, что плата за газ, а также отопление и электричество «не имеют ничего общего с количеством». По его словам, единственным оптимальным решением будет единый для всего Евросоюза потолок цен, однако без строгих ограничений.

Глава ведомства также заявил о скором выходе указа об «очень низкой» цене на два млрд кубометров итальянского газа. «Завтра мы сделаем указ с пакетом из 20 тераватт-часов электроэнергии, которая будет выдаваться по контролируемой цене, следуя списку энергоемких компаний, согласованному с Европой», - заявил он.