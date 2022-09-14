Экс-посол Украины в ФРГ Мельник заявил о страхе немецких политиков перед Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандально известный бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что немецкие политики боятся президента России Владимира Путина.

«Путин знает немецкую душу и умеет с ней хорошо играть. Этот страх - его величайшее оружие, потому что немецкая политика также потерпела неудачу в последние годы и десятилетия», - приводит слова бывшего украинского посла немецкое издание Die Welt.

Мельник также заявил о том, что применение ядерного оружия в ближайшей перспективе маловероятно, отметив, что политическая цена за это очень высока.

Напомним, многие немцы обрадовались, когда только появились информация о возможном отъезде Мельника из Германии. В комментариях многие поставили под вопрос профессионализм дипломата. Уже уволенный со своей должности экс-посол заявил, что иногда действовал «недипломатично», однако, как он считает, его резкие слова «заставили людей проснуться».