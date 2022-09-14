В Кузбассе убийца двух 10-летних школьниц получил пожизненный срок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Кузбассе приговорил к пожизненному тюремному заключению жителя Кемеровской области, который в сентябре 2021 года изнасиловал и убил двух 10-летних школьниц в городе Киселевске. Об этом в среду, 14 сентября, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области, отметив, что вину осужденный признал полностью.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», - сказано в заявлении следственного управления СК РФ, где уточняют, что осужденный также обязан выплатить 2,5 млн рублей компенсации.

По данным следствия, в городе Киселевске в сентябре прошлого года к мужчине на остановке в дневное время подошла 10-летняя девочка, которая попросила у него семечки для того, чтобы покормить голубя. Осужденный находился тогда в состоянии алкогольного опьянения и предложил ей и ее подруге купить сладости, а для птицы - еду. Купив себе спиртное, а детям сладкое, он убедил их пойти к себе в гости.

«В заброшенном доме, где он временно проживал, осуждённый, употребив алкоголь, совершил в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера. Чтобы сокрыть преступление, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и покинул жилище», - сказано в заявлении ведомства.

Следственное управления СК РФ отмечает, что осужденный сотрудничал со следствием, признав свою вину.