Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и в центральной части России. Данная мера будет действовать до 22 сентября текущего года. Об этом в ведомстве заявили в среду, 14 сентября.

В Росавиации также указали на то, что ограничения полетов действуют в 11 аэропортах, среди которых Анапа, Белгород, Брянск, Липецк, Геленджик, Воронеж, Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, а также Элиста.

В сообщении напоминают, что все остальные аэропорты России работают в штатном режиме, а открытыми аэропортами на юге страны остаются Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь. Авиакомпаниям советуют организовать перевозку по альтернативным маршрутам.

Напомним, Росавиация объявила о закрытии части воздушного пространства на юге России для гражданских самолетов на фоне начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022. Позже сообщалось о продлении данного режима.