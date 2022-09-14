Сильный дождь с градом выпал в пустынных районах ОАЭ в 40-градусную жару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пустынных районах Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Дубае и Шардже прошел сильный дождь с крупным градом, а температура воздуха при этом превышала 40 градусов жары.

Как передает Национальное метеобюро ОАЭ, сильный дождь с крупным градом был отмечен в районах Муркваб в Дубае и Млейха в Шардже.

На фоне плохой видимостью из-за дождей синоптики Арабских Эмиратов предупредили водителей о повышенной опасности на дорогах в некоторых районах Шарджи, а также особенно отметили опасность дождей для жителей города Аль-Айн в столичном эмирате Абу-Даби, где во вторник, 13 сентября, была зарегистрирована самая высокая температура воздуха в стране - 46,2 градуса.

В этом году страны Персидского залива уже ни раз наблюдают неожиданные для жаркого времени года погодные явления, а в ОАЭ несколько раз отмечали такие аномалии. Так, в июле 2022 года за несколько дней в Арабских Эмиратах выпало самое большое количество дождей за 27 последних лет, результатом чего стало образование селей, которые привели к смерти нескольких человек.