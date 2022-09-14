МИД России оценил проект о гарантиях безопасности Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на недавно представленный проект Киева о гарантиях безопасности Украины, отметив, что многие вещи уже реализуются, в том числе помощь оружием и финансами.

«Вообще странно это все слышать и слушать, потому что все, что там перечислено, по большому счету, по крайней мере большее из этого, уже реализуется, только на многое в более раскидистом масштабе» - приводит Sputnik слова дипломата.

Захарова назвала подписание документа «страшной кабалой» для стран, решивших стать гарантами безопасности Украины, отметив также, что концепция должна поставить Евросоюз «в рабскую зависимость», чтобы он никогда не восстановился.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что Украина уже получает западное оружие без перерыва, деньги и кредиты все еще поступают Киеву.

Напомним, днем ранее офис украинского президента представил проект гарантий безопасности для Украины попросив выступить в качестве гарантов США, Британию, Канаду, Австралию, Турцию, Польшу, Италию, Германию, Францию, «а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы».