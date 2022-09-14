Заражение крови может произойти от царапины, рассказал хирург Фото: Анна КОЛПАКОВА

Обычная царапина может доставить множество проблем, часто самых критичных. Бытует мнение, что от подобной травмы может начаться сепсис. Пластический хирург Евгений Добрейкин подтвердил, что такое развитие событий вполне возможно. Бактерии, поселившись в ране, начинают усугублять ситуацию.

Не так давно произошла аналогичная история: проводник из Перми умер из-за царапины. По предварительным данным, причиной смерти стал сепсис.

При сепсисе инфекция попадает в общий кровоток. Начинается воспалительная реакция во всем организме. Бактерии путешествуют по кровеносному руслу, выделяя токсины. Развивается токсический септический шок.

- К сожалению да, такая ситуация возможна она не очень частая, но она может иметь место, — сказал эксперт Пятому каналу.

После повреждения нужно обработать поверхность антисептиком, и даже не один раз. Лейкопластырем и бинт помогут защитить от попадания бактерий в рану. При сильных повреждениях или подозрительном течении недуга, лучше обратиться к врачу.

- На этапе лечения очень важно сделать дифференциальную диагностику характера повреждения: это обычная ссадина с дальнейшим занесением бактериальной инфекции или появились симптомы столбняка, либо укус бешенного животного, - рассказывает врач.

Обо всех обстоятельствах травмы нужно обязательно сказать врачу. Но это не значит, что нужно бояться каждой царапины. Сепсис развивается только в том случае, если у человека низкий иммунитет, есть какие-то хронические заболевания.

Если проблем с этим нет, то обычная царапина не доставит никаких проблем. Организм сам справится с ней и вовремя просигнализирует, если ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд.

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