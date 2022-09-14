Минобороны Азербайджана заявило об артиллерийском обстреле со стороны Армении Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министерство обороны Азербайджана в среду, 14 сентября, заявило об артиллерийском обстреле своих пограничных позиций со стороны Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В военном ведомстве заявили, что все произошло в Лачинском и Кельбаджарском районах. «Нарушив договоренность о прекращении огня, Вооруженные силы Армении ночью и утром 14 сентября подвергли обстрелу из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок позиции азербайджанской армии», - сказано в заявлении пресс-службы министерства.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 14 сентября, о том, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной заявило Министерство обороны Армении, заявив, что, что Азербайджан вел обстрелы из артиллерии и минометов, а также применил ударный беспилотник. В ведомстве отметили, что в основном инциденты отмечены в направлении Джермука и Верин Шоржа.

Напомним, обострение на армяно-азербайджанской границе началось в понедельник, 12 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах своих территорий, сообщая также о погибших и раненых.