Каждый прибывающий в Российской Федерации беженец получает единовременную выплату. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Российский Красный Крест (РКК) с начала конфликта на Украине, 24 февраля, объявил сбор пожертвований для вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины. Как сообщает первый зампред Общероссийской общественной организации РКК, член Общественной палаты РФ Виктория Макарчук, организация собрала свыше 190 миллионов рублей.

“В феврале 2022 года Российский Красный Крест объявил национальный сбор пожертвований на помощь вынужденным переселенцам. Собрано более 190 миллионов рублей. По линии Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца привлечено более 255 миллионов рублей. Активное участие в поддержке РКК приняли и другие национальные общества, такие как Немецкий, Австрийский, Испанский Красные Кресты и УВКБ (управление верховного комиссара по делам беженцев – ред.) ООН", - сказал Макарчук на координационном совете уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе.

Зампред РКК рассказал, что по всей стране открыты 114 пунктов сбора гуманитарной помощи и 109 пунктов ее выдачи. Красный Крест привлек к работе более 15 тысяч волонтеров и 70 новых сотрудников. Организация выступает одним из основных координаторов помощи в стране в 5 направлениях: гуманитарная помощь, психосоциальная и ваучерная поддержка, многоцелевые выплаты, дооборудование пунктов временного размещения.

"Специалисты оказали психосоциальную поддержку 9 331 переселенцам. Из них более 2 тысячам помощь оказана по телефону федеральной горячей линии. Ваучерная поддержка переселенцам организована в 18 регионах страны с охватом 100% приграничных регионов. Это 13 600 ваучеров в аптеки, 4138 ваучеров на одежду и 10 тысяч ваучеров в продуктовые магазины", - рассказала первый зампред организации.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия выделила более 11,6 млрд рублей на помощь беженцам и пострадавшим в результате боевых действий на Украине и Донбассе. Каждый прибывающий в Российской Федерации беженец получает единовременную выплату в размере 10,5 тыс. рублей.