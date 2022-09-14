Видео уничтожения украинского десанта в районе Запорожской АЭС показало Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ударные боевые вертолеты Вооруженных сил (ВС) России Ка-52 уничтожили морской десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) при форсировании Днепра. Видеозапись была представлена в среду, 14 сентября, Министерство обороны РФ.

Как заявили в российском военном ведомстве, в ходе планового боевого вылета, группа российских вертолетов Ка-52 получила в воздухе приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил украинских войск.

«В процессе подлета экипаж, используя поисково-прицельную систему, обнаружил надводную цель (баржу с военнослужащими ССО ВСУ) на удалении 15 км, после чего по обнаруженному объекту было выпущено две управляемые ракеты «Вихрь», - заявили в министерстве.

Цель была поражена при помощи точечных ударов управляемых ракет «Вихрь», что в свою очередь не позволило украинским войскам осуществить высадку и захватить стратегически-важный объект.