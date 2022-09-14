Рост инфляции, по словам статистов, коррелирует с ростом цен на электроэнергию Фото: REUTERS

В августе 2022 года уровень инфляции в Швеции по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составил 9%. Об этом говорится в опубликованных данных Центрального статистического бюро (ЦСБ) страны. Рост инфляции, по словам статистов, коррелирует с ростом цен на электроэнергию, цена на которую в августе достигло 29%

"Резкий рост цен на электроэнергию способствовал высокому уровню инфляции в августе", - прокомментировал специалист по статистике цен ЦСБ Микаэль Нордин.

Параллельно с этим продолжается рост цен на еду (0,8%), одежду (3,65%), предметы домашнего обихода (1,95%) и обслуживание в ресторанах (1,5%). Стоимость продуктов увеличивается девятый месяц подряд. Однако в июле рост инфляции несколько замедлился и достиг 8%.

При этом дешевле стали топливо (- 6,9%), международные авиаперевозки (- 25,6%) и турпакеты (- 22,1%).

Ранее сайт KP.RU писал, что Швеция откладывается на два месяца запуск четвертого ядерного реактор АЭС Ringhals. Дополнительную энергию страна начнет производить только в конце января 2023 года.