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Политика14 сентября 2022 7:34

Власти Запорожья заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта

Член ГСА Запорожья Рогов рассказала о наемниках, которые есть на линии боевого соприкосновения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Запорожья заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта

Власти Запорожья заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о большой концентрации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинской техники на границе Запорожской области, отметив, что такого количества войск ранее не наблюдалось.

«Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много… здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные», - заявил Член главного совета администрации Запорожской области в эфире «Соловьев-Live», отметив, что только по технике, есть гаубицы М 777, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа HIMARS, Град, Ураган.

Рогов также заявил, что среди наемников, которые присутствуют на линии боевого соприкосновения, есть боевики, которые разговаривают на английском и польском языках.