Власти Запорожья заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о большой концентрации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинской техники на границе Запорожской области, отметив, что такого количества войск ранее не наблюдалось.

«Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много… здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные», - заявил Член главного совета администрации Запорожской области в эфире «Соловьев-Live», отметив, что только по технике, есть гаубицы М 777, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа HIMARS, Град, Ураган.

Рогов также заявил, что среди наемников, которые присутствуют на линии боевого соприкосновения, есть боевики, которые разговаривают на английском и польском языках.