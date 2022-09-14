Большинство россиян признаются, что не умеют читать финансовых документов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство россиян не умеют читать финансовые документы. В этом они признались в результате опроса, проведенного компаниями «СберСтрахование», «СберСтрахование жизни» и «СберНПФ». В своей финансовой безграмотности призналось 76% респондентов.

Почти столько же опрошенных очень туманно представляют, что такое инвестиции, страховые и пенсионные продукты. Такой ответ выбрали 77% респондентов.

А вот финансово грамотными себя считают только 47% опрошенных. Для них подобные документы и условия различных манипуляций с деньгами не представляют сложностей, сообщает "Ридус".

Почти две трети опрошенных (65%) умеют распоряжаться бюджетом. Выявить мошенника в телефонном разговоре могут 58% респондентов, а копить деньги получается у 48% опрошенных.

Исследование прошло в 47 городах, в нем приняли участие более 500 тысяч человек.