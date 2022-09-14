Ереван и Баку находятся лишь в начале пути своего примирения. Такое заявление сделал директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Денис Гончар.

«Очевидно, что мы находимся только в начале непростого пути примирения между двумя странами. Достижение устойчивых результатов потребует времени и существенных усилий с обеих сторон», - заявил российский дипломат.

Напомним, сегодня, 14 сентября, Министерство обороны Армении заявило, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной, обвинив Азербайджан в обстрелах из артиллерии и минометов, а также применении ударный беспилотник. Позже аналогичные заявления сделали в Баку.

Как писал сайт KP.RU, обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана началось в минувший понедельник, 12 сентября, а на следующий день было объявлено перемирие.