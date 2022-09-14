Дмитрий Киселев принес соболезнования в связи со смертью главного редактора “Комсомольской правды” Владимира Сунгоркина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущий и гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев выразил свое соболезнование по поводу смерти главного редактора “Комсомольской правды” Владимира Сунгоркина. Слова скорби телеведущий написал в своем телеграм-канале.

“Не стало Володи Сунгоркина... Володя был очень легким в общении, приветлив, мягок и доброжелателен. И в то же время он создал огромную и очень влиятельную медиаструктуру, холдинг «Комсомольская правда», которой удавалось чувствовать настроения самой разной аудитории - это всё не просто так, это его личная заслуга”, - пишет Киселев.

В своем посте он вспоминает Владимира Николаевича, как достойную личность.

“Несмотря на свой ироничный стиль, он очень серьезно и глубоко относился к России, был её подлинным патриотом, без двусмысленностей. И человеком, который умел дружить, у нас были очень тёплые отношения. Такое сочетание качеств создало очень достойную личность”.

Дмитрий Киселев считает, что смерть Владимира Николаевича “для российской журналистики, всего нашего цеха и страны это большая утрата”.

14 сентября 2022 года не стало главного редактора “Комсомольской правды” Владимира Николаевича Сунгоркина. Родные и близкие, коллеги по цеху и представители российской власти, - все скорбят об уходе Владимира Николаевича. Слова соболезнования выразили Маргарита Симоньян, Дмитрий Чернышенко, Мария Захарова и все неравнодушные поклонники талантливого журналиста, друзья, коллеги.

Владимир Николаевич умер на 68-м году жизни от инсульта во время экспедиции в Приамурье. Он собирал материалы для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Владимир Сунгоркин родился в 1954-м году в Хабаровске. Свою карьеру он начинал в качестве корреспондента «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в зоне строительства (БАМа).