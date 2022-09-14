Последние видео с главным редактором «Комсомолки» Владимиром Сунгоркиным появилось в Сети

Владимира Сунгоркина ушел из жизни в среду, 14 сентября, в возрасте 68 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последнее видео с главным редактором газеты «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина появилось в Сети.

На видео можно увидеть последние дни главного редактора газеты «Комсомольской правды» Так, одни из последних кадров с ним представлен на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2022 года.

Напомним, Владимира Сунгоркина ушел из жизни в среду, 14 сентября, в возрасте 68 лет, когда принимал участие в очередной экспедиции в Приморском крае для сбора материалов по книги о Владимире Арсеньеве, который стал великим первопроходце Дальнего Востока. Как писал сайт KP.RU, причиной его смерти стал инсульт.

В связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» соболезнования выразила Маргарита Симоньян, которая назвала Владимира Сунгоркина веселым, жизнерадостным и ироничным человеком. «Над всеми подшучивает - особенно над собой», - сказала она.