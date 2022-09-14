В период с января по август Финляндия потребила около 8,8 тераватт-часов природного газа, что примерно вдвое меньше потребления за тот же период прошлого года Фото: REUTERS

В первой половине 2022 года Финляндия вдвое сократила потребление природного газа без перебоев в производстве или отоплении жилья, пишет крупнейшая газета страны Helsingin sanomat.

"В период с января по август Финляндия потребила около 8,8 тераватт-часов природного газа, что примерно вдвое меньше потребления за тот же период прошлого года - 17,8 тераватт-часов. Сокращение потребления примерно на 50% является европейским рекордом", - говорится в сообщении.

По словам издания, ни одной другой европейской стране не удалось так сильно продвинуться в отказе от природного газа в качестве энергетического ресурса. За это же время ЕС удалось снизить потребление на 6%. Целью Европы является снижение потребления на 15%.

Эксперт по газовому рынку Ассоциации энергетической промышленности

Хейкки Линдфорс считает, что гибкость отрасли в настоящее время задействована по максимуму и дальнейшее сокращение потребления сопряжено с остановкой производств.

Ранее сайт KP.RU писал, что Евросоюз поставил перед странами-участниками цель полностью отказаться от закупки газа из России к 2027 году. По словам австрийского министра по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер, это будет происходить в три этапа. Первый - сокращение объемов потребления российского газа. Министр признала, что на сегодняшний день 80% импорта газа Австрии приходится на Россию. По ее словам, это делает страну "уязвимой перед шантажом и взвинчиванием цены”.