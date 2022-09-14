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Общество14 сентября 2022 9:25

"В нем было столько жизни, энергии и любви к стране!". Глава Ростуризма выразила соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина

Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина
Александр КИСЛОВ
Владимир Сунгоркин скончался на 69-м году жизни в Приморском крае

Владимир Сунгоркин скончался на 69-м году жизни в Приморском крае

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила соболезнования в связи со смертью главреда "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, который скончался на 69-м году жизни в Приморском крае.

"Владимир Сунгоркин – столько жизни, энергии, юмора, любви к стране! Много классного делали вместе! Так тепло пообщались в том году! Царствие небесное! Соболезную родным и близким", - написала Догузова в своем официальном телеграм-канале.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 14 сентября 2022 года скоропостижно скончался главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Трагедия случилась в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.