Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал совершенно неверными заявления о том, что в начале специальной военной операции России на Украине заместитель администрации российского президента Дмитрий Козак обеспечил согласие Киева не вступать в Североатлантический альянс, однако договоренность была достигнута.

В минувший вторник, 13 сентября, агентство Reuters со ссылкой на свои источники заявило, что заместитель администрации российского президента «заключил предварительное соглашение» с властями Украины еще в начале специальной военной операции. Отмечалось, что в рамках данной договоренности, Киев должен был удовлетворить основное требование Москвы, не вступая в Североатлантический альянс. Однако, как говорится в статье, президент России Владимир Путин якобы отверг такое соглашение.

«Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация», - заявил представитель Кремля, слова которого приведены в публикации Reuters.