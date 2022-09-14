На развитие российских квантовых технологий правительство РФ направит в госкомпании и научные институты не менее 100 млрд рублей до 2025 года при условии, что организации станут софинансировать проекты в объеме равному вложениям государства. Фото: Shutterstock

На развитие российских квантовых технологий правительство РФ направит в госкомпании и научные институты не менее 100 млрд рублей до 2025 года при условии, что организации станут софинансировать проекты в объеме равному вложениям государства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании по развитию квантовых технологий в России в координационном центре при правительстве РФ.

“Не менее 100 млрд рублей до 2025 года. Это существенные инвестиции, что подчеркивает важность для страны этих разработок. Основное условие - организации, которые заключили эти соглашения, должны обеспечить софинансирования в не меньшем объеме, чем государство", - сказал Чернышенко.

За счет условий равного финансирования проектов по развитию квантовых технологий государство хочет привлечь интерес организаций к разработкам.

“Напомню, что реализация соглашений финансируется в том числе и за счет государства. Это объем, установленный дорожными картами”, - уточняет зампред правительства.

Он также добавил, что к концу 2022 года Россия сможет создать квантовый процессор размером 16 кубитов. 100-кубитные компьютеры же удастся разработать к 2025 году.

Ранее сайт KP.RU писал о намерении государства стимулировать разработку российского софта, конкурентного иностранным аналогам. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что не нужно воссоздавать функционал иностранного программного обеспечения (ПО), а проектировать свое с учетом поставок изобретений за рубеж в перспективе.