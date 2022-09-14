Психолог перечислила семь правил, которые помогут ребенку адаптироваться в школе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Психолог Алла Бучкова дала советы, которые помогут ребенку скорее адаптироваться к школе. Даже если родителям кажется, что их школьник легко коммуницирует с окружающими, новая обстановка это всегда стресс. Для детской психики особенно острый и задача родителей помочь ребенку безболезненно пройти этот период.

Оптимально, когда готовить к школе ребенка начинают за несколько месяцев, тогда адаптация пройдет легче. Если же она не велась, то придется притираться и приспосабливаться здесь и сейчас.

Совет первый: родители должны быть спокойны и уверенны. Взрослая тревога дестабилизирует ребенка. Дети все чувствуют, тревога усложнит процесс адаптации.

Совет второй: информирование и открытое общение. Нужно объяснить школьнику куда и зачем он идет, что будет там делать, сколько времени проводить в школьных стенах. Обсудите вопросы безопасности (в том числе и сексуальной с детьми старше трех лет в доступной для понимания форме). Проговорите возможные конфликтные ситуации, дайте советы, как из них выходить.

Совет третий: режим дня. Это очень важный момент и соблюдая его будет проще привыкнуть к новой обстановке. Старайтесь даже в выходные дни поддерживать привычное расписание.

Совет четвертый: акцент на положительные моменты. Как можно критики и недовольства. Ребенка нужно хвалить за малейшие успехи. Помните, что похвала — ваше секретное оружие.

Совет пятый: игры и сказки. Адаптацию можно превратить в интересную игру. Играйте с ребенком в школу, меняйтесь ролями: вы учитель, он учение, а потом наоборот. Действенными будут психотерапевтические сказки про детский сад и школу. Главное чтобы герой был одного пола с вашим ребенком.

Совет шестой: всему свое время. Входить в новый ритм жизни лучше постепенно. первое время откажитесь от дополнительных занятий. Не забывайте давать первокласснику свободное время на игры.

Совет седьмой: внимание и поддержка. Не обесценивайте переживания ребенка, выслушайте и поддержите его. Рассказывайте свои школьные истории, живо интересуйтесь тем, что происходит у него в школе.

Не запрещайте первокласснику самому выбирать обложки тетрадей, цвет портфеля, предложили взять с собой что-то из его коллекции, если это маленькие игрушки.

«Помните, что помимо общих рекомендаций существуют индивидуальный и в них надо опираться на микроклимат в семье, индивидуальные особенности ребенка», - говорит психолог «Ридусу».