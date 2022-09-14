Вячеслав Володин сделал громкое заявление об обсуждении хода СВО в Госдуме РФ Фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что детали российской специальной военной операции на Украине парламентарии должны обсуждать исключительно в закрытом режиме.

"Мы хотим открытости? Мы хотим высказать свою точку зрения? Но это войсковая операция. В таких случаях есть правила другие, давайте из этого исходить", - сказал председатель Думы.

Володин считает, что депутаты должны быть крайне осторожным в формулировках и не говорить в ходе своих выступлений о деталях и подробностях действий Вооруженных сил РФ. По его мнению, в любом ином случае заседание сразу же должно переносится в закрытый от СМИ и общественности режим.

"Коллеги, давайте подумаем о наших ребятах, но самое главное - о безопасности нашей страны", - отметил Володин в ходе пленарного заседания ГД.

Ранее Володин публично призвал закрывать российские рестораны, в которых не пускают военнослужащих. По мнению председателя нижней палаты отечественного парламента, подобное поведение крайне недопустимо, так как военные защищают сейчас нашу страну от нацизма.